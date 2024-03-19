Kenya'da trafik kazasında 11 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kenya'da trafik kazasında 11 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kenya'nın Mombasa kenti ile başkent Nairobi'yi bağlayan kara yolunda bir yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünü kaybederek kamyona çarptı. Kazada, 11 üniversite öğrencisi hayatını kaybederken, 42 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken bazılarının durumu ciddiyetini koruyor. Kenya'da yılda en az 4 bin kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor.

19.03.2024 14:59  Güncelleme: 14:59
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Kenya'da, trafik kazasında 11 üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Kenya basınındaki haberlere göre, Mombasa kenti ile başkent Nairobi'yi bağlayan kara yolunda bir yolcu otobüsünün sürücüsü, kontrolünü kaybederek kamyona çarptı.

Kazada, 11 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki hastanelere kaldırılırken bazılarının durumu ciddiyetini koruyor.

Polis verilerine göre, Kenya'da yılda en az 4 bin kişi trafik kazalarında can veriyor.

Kaynak: AA

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