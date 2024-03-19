Kenya'da trafik kazasında 11 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı: Irak Vizesi Ticaret İlişkilerini Engelliyor

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin getirdiği sorunlara dikkat çekti. Kaya, Irak'ın Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülkelerden biri olduğunu belirterek, vize uygulamasının ticari ilişkilerin gelişmesini engellediğini söyledi. Ayrıca, sağlık turizmi açısından da önemli bir konumda olan Diyarbakır'ın Irak vatandaşlarına uygulanan vizenin ucuz ve kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.