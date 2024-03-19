Kenya'da Üniversite Öğrencilerini Taşıyan Otobüs Kazası: 11 Ölü, 42 Yaralı

Güncel

NAİROBİ, 19 Mart (Xinhua) -- Kenya'da Pazartesi günü ülkenin güneyindeki işlek bir otoyolda meydana gelen trafik kazasında en az 11 üniversite öğrencisi hayatını kaybederken, 42 kişi de yaralandı.

Voi beldesi polis amiri Dasala İbrahim Salı günü yaptığı açıklamada, Nairobi-Mombasa otoyolu üzerindeki Voi'de meydana gelen kazaya Kenyatta Üniversitesi'ne ait bir otobüs ile bir kamyonun karıştığını bildirdi. İbrahim, yaklaşık 60 öğrenci taşıyan otobüsün akademik bir gezi için Mombasa sahil kentine gitmekte olduğunu ve Pazartesi günü yerel saatle 17.00 sularında Maungu bölgesinde bir kamyonla çarpıştığını söyledi.

İbrahim, "Yaklaşık 42 öğrenci yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazanın nedenini belirlemek için de soruşturma başlattık" dedi.

Polis kayıtlarına göre dikkatsiz sürüş, tehlikeli sollama ve alkollü araç kullanma gibi faktörler nedeniyle Kenya'da ölümcül trafik kazaları yaygın görülüyor.

Kenya Ulusal Ulaşım ve Güvenlik Kurumu'na göre, devletin ve özel sektörün karayollarında güvenliği artırmaya yönelik ortak çabalarına rağmen, trafik kazalarında yılda tahminen 3.500 Kenyalı hayatını kaybediyor.