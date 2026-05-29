Kenya'da Yatılı Okul Yangını: 16 Ölü, 8 Gözaltı

Kenya'nın kuzeybatısındaki yatılı kız okulunda dün 16 öğrencinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili 8 öğrenci gözaltına alındı.

Kenya Suç Soruşturma Dairesinden (DCI) yapılan açıklamada, ülkenin Nakuru kentindeki yatılı okuldaki yangının kundaklama sonucu çıkmış olabileceğine ilişkin bulgular elde edildiği belirtildi.

Yangına ilişkin 8 öğrencinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, öğrenciler, öğretmenler ve diğer tanıklarla kapsamlı görüşmeler yapıldığı ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği ifade edildi.

İlk incelemelerde 8 kız öğrencinin yangının planlanması ve gerçekleştirilmesiyle bağlantılı "şüpheli kişiler" olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, söz konusu öğrencilerin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, soruşturmanın cinayet masası dedektifleri, olay yeri inceleme ekipleri, adli tıp uzmanları, istihbarat görevlileri ve DNA uzmanlarından oluşan özel ekip tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

Nakuru kentindeki yatılı kız okulunda dün gece saatlerinde çıkan yangında 16 öğrenci yaşamını yitirirken, 79 öğrenci yaralanmıştı.