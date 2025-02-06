Hayrat İnsani Yardım Derneği, yurt dışı faaliyetleri kapsamında Kenya'da bir caminin inşaatını tamamladı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Marsabit bölgesinde yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan cami tamamlandı.
Bölgenin en büyük camisi ve eğitim merkezi konumundaki camide aynı anda 1000 kişi ibadet edebilecek.
Cami, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimlerin öğretildiği eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.
Son Dakika › Güncel › Kenya'da Yeni Cami Tamamlandı - Son Dakika
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