Kenya\'da Yeni Cami Tamamlandı

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Hayrat İnsani Yardım Derneği, yurt dışı faaliyetleri kapsamında Kenya'da bir caminin inşaatını tamamladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın Marsabit bölgesinde yaklaşık 4 yıl önce inşaatına başlanan cami tamamlandı.

Bölgenin en büyük camisi ve eğitim merkezi konumundaki camide aynı anda 1000 kişi ibadet edebilecek.

Cami, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim ve İslami ilimlerin öğretildiği eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.