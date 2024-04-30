Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi - Son Dakika
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Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi

Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 169'a yükseldi. Mart ayından bu yana etkisini sürdüren yoğun yağışlar ve seller, Kenya'da büyük bir felakete neden oldu. Kenya hükümeti, kayıp kişileri bulmak için arama ve kurtarma operasyonlarını yoğunlaştırdı. Kenya Meteoroloji Dairesi ise şiddetli yağışların bu hafta da devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, sel felaketinden dolayı Kenya halkına başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

30.04.2024 23:07
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- Kenya'daki sel felaketinde can kaybı 169'a yükseldi

NAİROBİ - Doğu Afrika ülkesi Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısını 169'a yükseldi.

Kenya'da Mart ayının ortasından bu yana etkisini sürdüren yoğun yağışların beraberinde getirdiği sellerde bilanço ağırlaşıyor. Kenya hükümet Sözcüsü Isaac Mwaura yaptığı açıklamada, Nakuru bölgesindeki Mai Mahiu kasabasında dün şiddetli yağışın ardından barajın çökmesi sonucu 48 kişinin hayatını kaybettiğini, sel felaketinde toplam can kaybının 169'a yükseldiğini duyurdu. Sözcü Mwaura, "Yağmurların başlamasından bu yana 169 kişiyi kaybettik. Hükümet ayrıca kayıp olduğu bildirilen kişileri bulmak için arama ve kurtarma operasyonlarını da yoğunlaştırdı. Mart, Nisan ve Mayıs ayları arasında her zaman yağmur yağar, ancak şimdi yağış miktarı iklim değişikliği nedeniyle normalin üzerinde" ifadelerini kullandı. Kenya Meteoroloji Dairesi, bazı bölgelerde şiddetli yağışların bu hafta da devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

Birleşmiş Millet Genel Sekreteri Antonio Guterres, başkent Nairobi ve ülkenin diğer bölgelerinde meydana gelen sel felaketinin can kaybı ve büyük hasara yol açmasından dolayı üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin ailelerine, Kenya halkına ve hükümetine başsağlığı ve dayanışma dileklerini iletti.

Kaynak: İHA

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