Kenya Devlet Başkanı William Ruto Yeni Kabine Üyelerini Atadı

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Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Nairobi Devlet Sarayı'nda düzenlenen törenle yeni kabine üyelerini atadı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, hükümet karşıtı protestoların devam ettiği Kenya'da yeni atanan 19 bakan için yemin töreni düzenlendi.

Nairobi Devlet Sarayı'nda düzenlenen yemin törenine, Ruto'nun yanı sıra Başkan Yardımcısı Rigathi Gachagua, Başbakan Musalia Mudavadi ve üst düzey devlet yetkilileri katıldı.

Dışişleri Bakanı Kithure Kindi, Savunma Bakanı Soipan Tuya ve Hazine Bakanı John Mbadi oldu.

Tarım Bakanlığına Alice Wahome getirilirken Julius Ogamba Eğitim Bakanlığına, Davis Chirchir Ulaştırma Bakanlığına, Hassan Joho Madencilik, Ekonomi ve Denizcilik Bakanlığına, Alfred Mutua ise Çalışma Bakanlığına atandı.