Kenya ile Somali, savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kenya ile Somali, savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Kenya ile Somali, savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Kenya Dışişleri ve Diaspora İşleri Kabine Sekreteri Musalia Mudavadi ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, Nairobi'de bir araya gelerek savunma, sağlık ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşması imzaladı. İki ülke arasındaki ilişkiler, 2020'de yaşanan diplomatik kriz sonrası bozulmuştu. Ancak Temmuz 2022'de ilişkileri onarma kararı alan Kenya ve Somali, 2023'te sınır kapılarını yeniden açmıştı.

07.05.2024 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya ile Somali'nin, savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladığı bildirildi.

Kenya basınındaki haberlere göre, Kenya Dışişleri ve Diaspora İşleri Kabine Sekreteri Musalia Mudavadi ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi, Kenya'nın başkenti Nairobi'de görüştü.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, iki ülke arasında savunma, sağlık ve eğitim alanlarında işbirliği anlaşması imzalandığı belirtildi.

Mudavadi, iki ülke arasındaki işbirliğine dikkati çekerek Kenya'nın Somali ile sadece ortak sınırı paylaşmadığına aynı zamanda güçlü ve kalıcı ortaklıkları nedeniyle çok özel ilişkileri olduğuna dikkati çekti.

Fiqi de her iki ülkenin de güvenlik alanlarında işbirliğini geliştirmek, sağlık çalışanlarının becerilerini ve eğitimlerini artırmak yoluyla kapasite geliştirme çabalarında bulunduğunu söyledi.

2020'de kopan ilişkiler 2 yıl sonra yeniden başlamıştı

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile 2020'de tüm diplomatik bağları koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'nda zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti, Kenya'yı Somali'de bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.

Somali ile Kenya, ilişkilerde uzun süredir yaşadığı siyasi ve diplomatik krizleri geride bırakarak Temmuz 2022'de ilişkileri onarma kararı almış, 2023'te de kapalı olan sınır kapılarını yeniden açmıştı.

Kaynak: AA

Somali, Kenya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya ile Somali, savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:17 Bursa’nın ardından bir skandal atama da Kırşehir’de CHP’li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı Bursa'nın ardından bir skandal atama da Kırşehir'de! CHP'li başkan, kayınbiraderi ile bacanağını belediye başkan yardımcısı yaptı
16:45 Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı Nihat Doğan ile Arzu Doğan çifti boşanma kararı aldı
16:17 Kuveyt Emiri Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı Kuveyt Emiri Türkiye'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanında karşıladı
14:30 İsrail inatla Refah’a girdi Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita İsrail inatla Refah'a girdi! Ateşkese neden yanaşmadıklarını ortaya koyan harita
14:29 CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ecevit’e söylediği sözlerle yüklendi CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ecevit'e söylediği sözlerle yüklendi
17:30 Müteahhitin söz verdiği daireleri alamayan aile, binayı yakmaya çalıştı Müteahhitin söz verdiği daireleri alamayan aile, binayı yakmaya çalıştı
17:04 Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını Seçilirse getireceği hoca da belli Aziz Yıldırım yine yaptı yapacağını! Seçilirse getireceği hoca da belli
17:02 Uykusunda dolandırıldı Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı Uykusunda dolandırıldı! Maç izlemek için linke tıkladı, hayatının kabusunu yaşadı
17:00 Ukrayna, Zelensky’ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı Ukrayna, Zelensky'ye yönelik suikast planına karıştığı iddia edilen iki güvenlik yetkilisini tutukladı
16:51 Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş Okul müdürünü silahla yaralayan öğrenci video da çekmiş
16:48 Devlet Bahçeli’nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti Devlet Bahçeli'nin grup toplantısına taktığı rozet dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2024 17:46:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kenya ile Somali, savunma alanında işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement