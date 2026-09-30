Kenya Lamu'da 16 milyar dolarlık rafinerinin temeli atıldı, günlük 700 bin varil işleyecek - Son Dakika
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Kenya Lamu'da 16 milyar dolarlık rafinerinin temeli atıldı, günlük 700 bin varil işleyecek

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Kenya'nın Lamu kentinde günlük 700 bin varil ham petrol işleyecek 16 milyar dolarlık rafinerinin temeli, arazi hakları davasındaki geçici durdurma kararına rağmen atıldı. Projeyle benzin, motorin ve jet yakıtının Doğu Afrika ülkelerine sağlanması hedefleniyor.

Doğu Afrika ülkelerinin petrol ürünlerinde dışa bağımlılığını azaltması ve bölgedeki ham petrolün daha büyük bölümünün Afrika'da işlenmesi hedefiyle Kenya'nın Lamu kentinde inşa edilecek 16 milyar dolarlık rafineri projesinin temeli atıldı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Kenya Devlet Başkanı William Ruto'nun ev sahipliğinde düzenlenen törene Uganda, Etiyopya, Togo ve Benin liderleri ile Nijerya'nın eski Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo katılırken, Tanzanya, Ruanda, Burundi ve Güney Sudan, devlet başkanlarını temsilen heyet gönderdi.

Afrika'nın en zengin iş insanlarından Nijeryalı Aliko Dangote tarafından hayata geçirilecek projenin 40 ayda tamamlanması ve rafinerinin günlük 700 bin varil ham petrol işleme kapasitesine ulaşması planlanıyor.

Tesisin Kenya'nın yanı sıra Doğu Afrika'daki diğer ülkelere benzin, motorin ve jet yakıtı gibi rafine petrol ürünleri sağlaması hedefleniyor.

Bölgesel petrol kaynakları kullanılacak

Rafinerinin ham petrolünün başta Uganda ve Güney Sudan olmak üzere bölgedeki üreticilerden sağlanması planlanıyor. Uganda petrolünü Tanzanya üzerinden ihraç etmeyi planlarken, Güney Sudan petrolünü Sudan üzerinden dış pazarlara gönderiyor.

Projenin hayata geçmesiyle bu kaynakların bir bölümünün Doğu Afrika'da işlenerek bölgesel pazarlara sunulması amaçlanıyor.

Kenya açısından ise proje, ülkenin enerji arzının güçlendirilmesinin yanı sıra Lamu Limanı'nın bölgesel ticaret ve sanayi açısından öneminin artırılması hedefiyle öne çıkıyor.

Projenin temel atma töreninde konuşan Ruto, hükümetin Ulusal Altyapı Fonu aracılığıyla rafineride pay sahibi olmayı ve yatırım fırsatlarını halka açmayı planladığını belirterek, "Her kesimden Kenyalının bu rafineriye yatırım yapma fırsatı var. Hükümet rafineride pay sahibi olacak ve bunun için kaynak ayıracağız. Hiçbir şeyi bedava istemiyoruz." dedi.

Projenin Kenya'nın sanayi kapasitesini ve insan kaynağını geliştirmesinin yanı sıra yeni yatırım fırsatları yaratacağını ifade eden Ruto, geçen hafta Nijerya'daki Dangote Rafinerisi'ni ziyaret ederek tesisin Lamu'da kurulacak rafineri için örnek oluşturabileceğini belirtti.

Afrika'da ham maddeyi işleme hedefi

Projenin bölgedeki yakıt arzını artırmasının yanı sıra petrolün çıkarılması, taşınması, işlenmesi ve tüketiciye ulaştırılması aşamalarında farklı Doğu Afrika ülkelerini birbirine bağlaması bekleniyor.

Öte yandan Lamu'daki proje, arazi kullanımı ve çevresel etkiler konusunda yerel halkın itirazlarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Kenya'da bir mahkeme, proje alanındaki arazi hakları konusunda açılan dava nedeniyle bazı faaliyetlerin durdurulmasına yönelik geçici karar aldı. Buna rağmen temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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