Kenya, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 19 Vatandaşını Kaybetti

08.05.2026 12:10
Kenya Dışişleri Bakanı, 19 Kenyalının Ukrayna'da yaşamını yitirdiğini ve 42'sinin kayıp olduğunu açıkladı.

Kenya Dışişleri Bakanı Musalia Mudavadi, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ülkesinin 19 vatandaşının yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre Mudavadi, Senatoya yaptığı açıklamada, şu ana kadar 53 Kenyalının ülkelerine geri gönderildiğini, 19'unun hayatını kaybettiğini, 42'sinin kayıp olduğunu ve 2'sinin Ukrayna'da savaş esiri olarak tutulduğunu söyledi.

Rus ordusuna katılan Kenyalıların resmi sayısının 291 olduğunu belirten Mudavadi, hükümeti bilgilendirmeden Rusya'ya gidenlerin sayısı bilinmediği için bu rakamın daha yüksek olabileceğini ifade etti.

Kenyalıların şüpheli yollardan Rusya'ya gitmeyi sürdürdüklerini anlatan Mudavadi, bazılarının güzergahlarını Kuzey Afrika ülkeleri üzerinden değiştirmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Mudavadi, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile mart ayında Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından Kenyalıların Rusya Savunma Bakanlığı üzerinden askere alınmaması konusunda anlaşmaya vardıklarını, vatandaşlarının artık Rusya adına Ukrayna'daki savaşta yer almayacağını açıklamıştı.

Kenya'da şubatta parlamentoya sunulan Kenya Ulusal İstihbarat Servisi (NIS) raporunda, Ukrayna'daki savaşta Rusya safında yer almak üzere 1000'den fazla Kenya vatandaşının yasa dışı ajanslar aracılığıyla işe alındığı, bu sayının tahmin edilenden yaklaşık 5 kat fazla olduğu belirtilmişti.

Kenyalı bazı siyasetçiler ise insan kaçakçılarıyla işbirliği yaptıkları öne sürülen bazı devlet görevlilerinin, Kenya vatandaşlarının Rusya adına savaşmak üzere işe alınmasında rol oynadıklarını öne sürmüş ve hükümetin bu uygulamayı durdurmak istediğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

