Kenya, Somali'ye Destek Sözü Verdi - Son Dakika
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Kenya, Somali'ye Destek Sözü Verdi

Kenya, Somali'de barış ve istikrar için destek vereceğini açıkladı. İki lider işbirliği kararı aldı.

23.10.2024 14:16
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Kenya'nın, istikrarın sağlanması ve bölgesel barış için Somali'ye destek vermeye devam edeceği bildirildi.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, iki günlük resmi ziyaret kapsamında gittiği Kenya'nın başkenti Nairobi'de, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ile bölgesel konuları ele alan görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere yer verilerek Somali'de istikrar ve barışın sağlanması için Kenya'nın destek vermeye devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Somali ordusunun güçlendirilmesi için uluslararası camiaya çağrı yapılarak "Devlet Başkanı Ruto, Somalili mevkidaşı Cumhurbaşkanı Mahmud'a, Kenya'nın Somali ile dayanışma içinde olduğu ve kardeşçe destek sunmaya devam edeceğini yineledi." ifadesine yer verildi.

İki liderin, Afrika'nın doğusunda bölgesel güvenliğin sağlanması noktasında da işbirliğine devam etme kararlılığında olduğu kaydedilen açıklamada, Afrika Boynuzu başta Afrika'nın bütününde barış, istikrar ve güvenliğin sağlanması gerekliliği vurgulandı.

Son olarak açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi için de adım atılacağı belirtildi.

İlişkiler 2020'de kopmuştu

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile 15 Aralık 2020'de tüm diplomatik bağları koparmıştı.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'nda zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti, Kenya'yı Somali'de bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçlamıştı.

Somali ile Kenya, ilişkilerde uzun süredir yaşadığı siyasi ve diplomatik krizleri geride bırakarak Temmuz 2022'de ilişkileri onarma kararı almıştı.

Güvenlik sorunu nedeniyle 2011'de kapanan iki ülke sınır kapılarının geçen yıl açılması kararı alınmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Somali, Güncel, Dünya, Kenya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenya, Somali'ye Destek Sözü Verdi - Son Dakika

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