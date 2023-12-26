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Kenya açıklarında kaybolan 4 balıkçı bir ay sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Kenya açıklarında kaybolan 4 balıkçı bir ay sonra kurtarıldı

Kenya açıklarında teknelerinin alabora olması sonrası kaybolan 4 Kenyalı balıkçı bir ay sonra kurtarıldı. Kenya Sahil Güvenlik Birimi tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları sonucunda, balıkçılar Çin balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Balıkçıların birkaç hafta içinde ülkelerine döneceği belirtiliyor.

Kenya açıklarında kaybolan 4 balıkçı bir ay sonra kurtarıldı
26.12.2023 - 12:13,  Güncelleme: 12:14
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Kenya açıklarında teknelerinin alabora olması sonrası kaybolan 4 Kenyalı balıkçı bir ay sonra kurtarıldı.

Ülke basınındaki habere göre, yaklaşık bir ay önce Hint Okyanusu'nda 4 balıkçının bulunduğu teknenin alabora olmasının ardından, Kenya Sahil Güvenlik Birimi kurtarma çalışması yürüttü.

Balıkçıların, alabora olan teknelerine tutunarak hayatta kaldığı ve bir Çin balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığı öğrenildi.

Kenyalı balıkçıların birkaç hafta içinde ülkelerine döneceği belirtildi.

Kilifi kıyılarından kasımın sonunda Hint Okyanusuna açılan balıkçı teknesinden bir daha haber alınamamıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kenya açıklarında kaybolan 4 balıkçı bir ay sonra kurtarıldı - Son Dakika
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