Kenyalıların Rusya'ya Savaşmaya Gönderilmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kenyalıların Rusya'ya Savaşmaya Gönderilmesi

Kenyalıların Rusya\'ya Savaşmaya Gönderilmesi
19.02.2026 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kenya, yasa dışı ajanslar aracılığıyla 1000'den fazla vatandaşının Rusya-Ukrayna savaşına katıldığını bildirdi.

Kenya Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya- Ukrayna savaşına katılmak üzere 1000'den fazla Kenyalının yasa dışı ajanslar aracılığıyla işe alındığını bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, NIS, Rusya–Ukrayna savaşına katılmak üzere yasa dışı ajanslar aracılığıyla işe alınan Kenyalılarla ilgili raporunu parlamentoya sundu.

Rapora göre, ajanslar Kenyalılara aylık yaklaşık 300 bin Kenya şilini (yaklaşık 2 bin 300 dolar) maaş, 900 bin ila 1,2 milyon şilin (yaklaşık 7 bin ila 9 bin 300 dolar) arasında prim ve Rus vatandaşlığı vadediyor.

Ajanslar özellikle 20-50 yaşlarındaki eski askerler, eski polisler ile yurt dışında iş arayan genç sivilleri hedef alıyor.

Mecliste çoğunluk partisinin lideri Kimani Ichung'wah, milletvekilleriyle rapora ilişkin detayları aktararak Rusya'ya giden Kenyalıların büyük bölümünün güvenlik ve lojistik alanında kazançlı iş bulduklarına inandırıldığını ifade etti.

Rusya'ya giden yaklaşık 1000 kişinin tamamının Kenya'dan çıkmadığını, bir kısmının diasporadan gittiğini söyleyen Ichung'wah, artan denetimler nedeniyle Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'nda yakalanma riskinin yükseldiğini, bu nedenle bazı kişilerin transit vizelerle Rus ordusuna katıldığını aktardı.

Ichung'wah, Rusya–Ukrayna savaşına katılan Kenyalıların 39'unun hastanede tedavi gördüğünü, 30'unun ülkeye geri getirildiğini, 28'inin ise kayıp olarak bildirildiğini ifade etti.

Halen 35 kişinin kamplarda kaldığını bilgisini paylaşan Ichung'wah, 89 kişinin cephede bulunduğunu, 1 kişinin ise gözaltında olduğunu söyledi.

Ichung'wah, bazı mağdurların Moskova'daki Kenya Büyükelçiliğinin yardımıyla savaş bölgesinden kaçtığını öne sürdü.

Kuzey Baringo seçim bölgesi milletvekili Joseph Makilap ise parlamentoda yaptığı konuşmada, "Kenyalıların başka bir egemen ülke olan Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Moskova'ya götürülmesi karşısında son derece şoke oldum." dedi.

Makilap, Kriminal Soruşturmalar Dairesi (DCI) ve Ulusal İstihbarat Servisine (NIS) hızlı hareket etme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Kenya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kenyalıların Rusya'ya Savaşmaya Gönderilmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor Prof. Dr. Yaşar: İzmir her yıl çöküyor
Kocaeli’de vahşet Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti Kocaeli'de vahşet! Boşanma aşamasındaki eşini başından vurarak katletti
Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı Bilim dünyasını alarma geçiren keşif: Mağaradan 5 bin yıllık tehlike çıktı
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı 14 yaşındaki çocuk yerde gördüğü Türk bayrağını öperek kaldırdı
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra

15:40
Şampiyonluğa oynayan Amedspor’a bir şok daha
Şampiyonluğa oynayan Amedspor'a bir şok daha
15:08
Sepp Piontek’i kaybettik
Sepp Piontek'i kaybettik
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:58
Galatasaray’ın perişan ettiği Juventus’u bekleyen büyük tehlike
Galatasaray'ın perişan ettiği Juventus'u bekleyen büyük tehlike
14:35
Hamaney’in yapamadığını onlar yapacak Trump’ı zora sokacak tehdit
Hamaney'in yapamadığını onlar yapacak! Trump'ı zora sokacak tehdit
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 15:50:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kenyalıların Rusya'ya Savaşmaya Gönderilmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.