Kepçe operatörü çocuğun isteğini geri çevirmedi

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Yürekleri ısıtan görüntü: Küçük çocuk oyuncak kamyonuna kum doldurmasını istedi, kepçe operatörü isteğini geri çevirmedi

Elindeki oyuncak kamyona kepçeyle kum doldurulurken, çocuğun sevinci görünmeye değerdi

BİLECİK - Bilecik'te annesiyle sokakta su patlağı çalışması gören minik Barlas elindeki oyuncak kamyona kum dökülmesini isteğini kırılmadı. Oyuncak kamyona kepçeyle kum doldurulurken, çocuğun sevinci görünmeye değerdi.

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı Köyü'nde muhtarlık tarafından kanalizasyon ve su şebeke arızaları nedeniyle alt yapı çalışması yapılıyordu. Bu esnada oradan annesiyle geçen 3 yaşındaki minik Mehmet Barlas Tiftik elindeki oyuncak kamyonuna kepçenin kum dökmesini istedi. O esnada orada bulunan Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe, çocuğun istediğini kırmadı. Kepçe operatörüne oyuncak kamyona kum dökmesinin ardından alanda çalışan başka bir işçi tarafından kamyon küçük çocuğa verildi. Büyük bir sevinçle olay yerinden ayrılan minik Barlas'ın sevinci görülmeye değerdi.

"'Benim arabamı doldurur musunuz' dedi. Bizde kepçeyle doldurduk, çocuğu sevindirdik"

Olayı İHA muhabirine anlatan Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe, "Köyümüzde kanalizasyon ve su şebeke arızaları nedeniyle su şebeke arızalarını tamir ediyorduk. Bu esnada bir çocuğumuz geldi elinde oyuncak arabasıyla. Adının Mehmet Parlas olduğunu söyledi ve 'Benim arabamı doldurur musunuz' dedi. Bizde kepçeyle doldurduk, çocuğu sevindirdik" dedi.