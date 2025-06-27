Kepçeden Fırlayan Parça, Ustayı Hayatından Etti

Erzurum'da tamir ettiği kepçeden fırlayan parçanın isabet ettiği usta hayatını kaybetti.

Aziziye Otoban Sanayi Sitesi'ndeki bir dükkanda çalışan Turgut Baltaş'a (59) tamir ettiği iş makinesinden fırlayan bir parça isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Baltaş, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.