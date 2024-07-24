Kepez Belediyesi Temizlik Personeline Altın Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kepez Belediyesi Temizlik Personeline Altın Ödül

Kepez Belediyesi Temizlik Personeline Altın Ödül

Antalya'da, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para bulunan çantayı sahibine ulaştıran temizlik personelini altınla ödüllendirdi. Belediye yapılan açıklamaya göre, Kocagöz, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Koçak'ı makamında kabul ederek, çiçek verdi. Koçak'a teşekkür eden Kocagöz, dürüst ve örnek davranışı nedeniyle temizlik personelini altınla ödüllendirdi, çantayı belediyeye ulaştıran birim bölge sorumlusu Murat Özdemir'e de hediye verdi. Kocagöz, personelinin örnek davranışından gurur duyduğunu, herkesin böyle olmasının önemli olduğunu ifade etti. Yaşlı kadın sevinç gözyaşı dökmüştü. Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Koçak, dün görevli olarak gittiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir bahçe duvarının üzerinde el çantası bulmuş, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para olduğunu fark edince belediye hizmet binasına götürmüştü. Ekipler, yatıkları çalışmaya 76 yaşındaki Dürdane Göçmen'e ait olduğu belirledikleri çantayı, sahibine ulaştırmıştı. Çantasını teslim alan Göçmen, sevinç gözyaşları dökerek, ekibe teşekkür etmişti.

24.07.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para bulunan çantayı sahibine ulaştıran temizlik personelini altınla ödüllendirdi.

Belediyen yapılan açıklamaya göre, Kocagöz, Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Koçak'ı makamında kabul ederek, çiçek verdi.

Koçak'a teşekkür eden Kocagöz, dürüst ve örnek davranışı nedeniyle temizlik personelini altınla ödüllendirdi, çantayı belediyeye ulaştıran birim bölge sorumlusu Murat Özdemir'e de hediye verdi.

Kocagöz, personelinin örnek davranışından gurur duyduğunu, herkesin böyle olmasının önemli olduğunu ifade etti.

Yaşlı kadın sevinç gözyaşı dökmüştü

Kepez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalışan Koçak, dün görevli olarak gittiği Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir bahçe duvarının üzerinde el çantası bulmuş, içinde 5 çeyrek altın ve bir miktar para olduğunu fark edince belediye hizmet binasına götürmüştü.

Ekipler, yatıkları çalışmaya 76 yaşındaki Dürdane Göçmen'e ait olduğu belirledikleri çantayı, sahibine ulaştırmıştı. Çantasını teslim alan Göçmen, sevinç gözyaşları dökerek, ekibe teşekkür etmişti.

Kaynak: AA

Kepez Belediyesi, Mesut Kocagöz, Murat Özdemir, Antalya, Göçmen, Bahçe, Kepez, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez Belediyesi Temizlik Personeline Altın Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Erdoğan: Türkiye’de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz Erdoğan: Türkiye'de bir başıboş köpek sorunu var, Meclis tatile girmeden meseleyi çözeceğiz
12:06 Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak
10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
12:44 Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti Galatasaray, Wendel transferinden vazgeçti
12:27 Şeyma Subaşı’dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum Şeyma Subaşı'dan bomba İtiraf: Yine aşık oldum
11:47 Nepal’de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı
11:39 Hakkari’de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi Hakkari'de teröristler tarafından tuzaklanan mayına basan çoban yaşamını yitirdi
11:34 Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP’a bildirdi Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri transferini KAP'a bildirdi
11:33 Plajı savaş alanına çeviren iddia Linçten cankurtaranlar kurtardı Plajı savaş alanına çeviren iddia! Linçten cankurtaranlar kurtardı
11:30 Babasından sonra o da ayrıldı Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar’a veda etti Babasından sonra o da ayrıldı! Tunç Oğuz, 14 yıldır kadrosunda yer aldığı Arka Sokaklar'a veda etti
11:10 Fenerbahçe’den ülke puanına kritik katkı Neredeyse yerimizi kaybediyorduk Fenerbahçe'den ülke puanına kritik katkı! Neredeyse yerimizi kaybediyorduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 13:24:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kepez Belediyesi Temizlik Personeline Altın Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement