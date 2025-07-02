Kepez\'de Asfaltlama Çalışmaları Başladı

Kepez Belediyesi, yaz dönemi için asfaltlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün telsizden yaptığı anonsun ardından asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Kocagöz, Duraliler Mahallesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kepez'i daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.

Kepez'in hizmet yolculuğuna 7 ana başlıkta 105 projeyle çıktıklarını anlatan Kocagöz, "Bu sadece proje değil, Kepez'in vizyonuydu. 46 projeyi hayata geçirdik. Bunların 33'ünü bitirdik 13 tanesi de devam ediyor onları da çok yakında açıyoruz." ifadesini kullandı.

Kocagöz, çöp kamyonu filosuna 10 kamyon ve 30 personel eklediklerini, Antalya'da ilk kez "Çöp Taksi" uygulamasını başlattıklarını, yüzde 85 şikayetleri azalttıklarını bildirdi.

Kepez'in ulaşım ağına da değinen Kocagöz, 46 kilometre, 62 bin ton sıcak asfalt serimi, 26 kilometre yeni yol açımı, 56 kilometre sathi asfalt, 75 kilometre kaldırım çalışmasını başarıyla tamamladıklarını belirtti.