Kepez'de Bulunan Cesedin Kimliği Belirlendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde boş arazide bulunan cesedin kimliği tespit edildi.
Göksu Mahallesi 6800 Sokak'ta dün boş arazide cesedi bulunan kişinin 27 yaşındaki Ersin Akman olduğu tespit edildi.
Öte yandan Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan cenaze ailesine teslim edildi.
-Olay
Göksu Mahallesi 6800 Sokak'ta boş arazide üzerinden kimlik çıkmayan bir kişi ölü olarak bulunmuş, cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülmüştü.
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