Kepez\'de Çatı Yangını: 2 Yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Kültür Mahallesi 3847. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binadakiler tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
