Kepez'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Kepez'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

11.06.2026 17:29
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Antalya Kepez'de nitelikli dolandırıcılık nedeniyle 4 şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde "nitelikli dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Müşteki L.B. bir turizm firmasına verdiği 1 milyon 225 bin liralık malzeme karşılığında aldığı çekin karşılıksız çıkması üzerine polise başvurdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, müştekiden alınan malzemelerin Altınova Zeytinlik Mahallesi'ndeki bir depoya götürüldüğünü ve daha sonra malzemelerin buradan alınarak deponun boşaltıldığını tespit etti.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar "nitelikli dolandırıcılık" suçlundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Antalya, Ekonomi, Güncel, Kepez, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kepez'de Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Şenay Eren Şenay Eren:
    böyle olaylar hep oluyo maalesef, dolandırıcılar çok akıllı da insanlar maalesef fark etmiyo. umarım bu gençler ceza alır da başkaları da ders alır 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Senyurt Mehmet Senyurt:
    iyi yapılmış operasyon ama bu kadar parayı kontrol etmeden verenleri de anlamıyorum. devletin güvenlik görevlileri zor çalışıyo da vatandaş biraz daha dikkatli olmalı bence 0 0 Yanıtla
  • Gökay Aslantürk Gökay Aslantürk:
    ya bu insanlar ne diye bu kadar aptal oluyo abi 1 milyon liralık iş yapıyosan bi tane kontrol et yani 0 0 Yanıtla
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