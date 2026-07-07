Kepez'de kaldırım işgali denetimi - Son Dakika
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Kepez'de kaldırım işgali denetimi

Kepez\'de kaldırım işgali denetimi
07.07.2026 13:26
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Antalya Kepez'de zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine karşı denetim yaparak tabela, masa, sandalye ve seyyar satıcı ürünlerine el koydu. Ayrıca bir kasabın önündeki kuzu heykeli de kaldırıldı. Denetimlerin süreceği bildirildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde zabıta ekipleri, kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Mehmet Atay Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Caddesi başta olmak üzere ilçe genelindeki farklı noktalarda iş yerleri ve seyyar satıcılara yönelik denetim yaptı.

Denetimlerde, kaldırımlara konulan tabela, flama, varil, masa ve sandalyeler kaldırıldı. Kaldırıma malzeme koyarak yaya geçişini engellediği belirlenen esnaflara uyarılarda bulunulurken, kaldırımı işgal eden malzemeler ekiplerce toplandı.

Uygulama kapsamında, bir kasabın iş yerinin önünde sergilenen ve kaldırım ile yol kenarını işgal ettiği belirlenen kuzu heykeli de kaldırıldı.

Kepez Devlet Hastanesi önünde izinsiz satış yaptığı belirlenen seyyar satıcıların ürünlerine de zabıta ekiplerince el konuldu.

Belediye ekipleri, yaya güvenliğinin sağlanması ve kaldırımların amacına uygun kullanılmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kepez'de kaldırım işgali denetimi - Son Dakika

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