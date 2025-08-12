Kepez'de Orman Yangınına Müdahale

Antalya'nın Kepez ilçesinde orman yakınında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Kızıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın yakınında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazöz, helikopter ve orman işçileri sevk edildi.
Ekipler havadan ve karadan yangını söndürmeye çalışıyor.
