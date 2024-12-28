Kepez\'de Silah ve Uyuşturucu Operasyonu

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Antalya'nın Kepez ilçesinde jandarma ekiplerince, ruhsatsız silah ve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah ve uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 25 fişek, 50 gram esrar, 50 uyuşturucu sarım kağıdı, 1 uyuşturucu öğütücü, 15 sentetik uyuşturucu hap ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.