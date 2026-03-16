Kepez'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Kepez'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kepez\'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı
16.03.2026 13:54
Antalya'nın Kepez ilçesinde iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Yeni Emek Mahallesi Şelale Caddesi'nde oto yıkama işi yapan M.O. (41) ile market işletmecisi Mustafa Deveci (51) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.O. yanındaki silahla markette oturan Mustafa Deveci (22), Şevket Deveci (24) ve Mustafa Deveci'ye (51) ateş açtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi 22 yaşındaki Mustafa Deveci'nin hayatını kaybettiğini tespit etti, diğer iki kişi ise yaralı olarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polisin kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de Silahlı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

