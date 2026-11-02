Kepez\'de yıldırım düşen ev kullanılamaz hale geldi, Antalya\'da sağanak hayatı aksattı

ANTALYA'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak, kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'nde bir eve yıldırım düştü. Kent genelinde saatler boyunca şiddetini azaltmadan devam eden gök gürültüsü ve peş peşe çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, özellikle Kepez ve Döşemealtı ilçelerinde etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle ana arterlerde su birikintileri oluştu. Sürücüler, yollarda biriken yağmur suları nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Motosikletli kuryeler de Kültür Mahallesi'nde sağanak nedeniyle siparişlerini adreslerine ulaştırmakta zorlandı. Bazı noktalarda su birikintilerinin oluşması, trafikte zaman zaman aksamalara neden oldu.

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ

Sağanağın etkili olduğu saatlerde Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5370 sokakta bir eve yıldırım düştü. Yıldırımın düşmesiyle tek katlı müstakil evin çatısında yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Evde yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

GÖK GÜRÜLTÜSÜ ŞİDDETİNİ AZALTMADI

Kent genelinde etkili olan gök gürültüsü, akşam saatlerinden itibaren şiddetini azaltmadan devam etti. Peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Sağanağın etkili olduğu kentte, yağış zaman zaman şiddetini artırdı.