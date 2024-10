Kepez\'deki Atıl Binalar Tehdit Oluyor

Güncel

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde yıllardır atıl haldeki 7'şer katlı üç bina, mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Mahalle muhtarı Mehmet Sidal, Binalar madde bağımlıları tarafından gasbedildi. Evsiz ve ne olduğu belirsiz kişiler burada kalıyor. Mahallem adına tehdit edici bir durum, çocuklarımız için ayrı bir tehdit dedi.

Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 2015 yılından bu yana tamamlanamayan ve atıl halde duran 7'şer katlı 3 bina, mahalle sakinlerinde tedirginliğe yol açtı. Sokakta yaşayanların kaldığı binalarda iddiaya göre yasaklı maddeler de kullanılıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi Muhtarı Mehmet Sidal, bu durumun çocuklar için büyük tehdit olduğunu belirterek, Binalar madde bağımlıları tarafından gasbedildi. Evsiz ve ne olduğu belirsiz kişiler burada kalıyor. Alkol ve uyuşturucu madde kullananların barınağı haline geldi. Duvara çizilen figürler, hepimizi korkutuyor. Mahallem adına tehdit edici bir durum, çocuklarımız için ayrı bir tehdit. Her an her şey ile karşı karşıya kalabiliriz. İçeriye kimlerin girip, çıktığını bilmiyoruz. Vatandaşlarımız buradan geçerken laf atanlar da oluyor. Bu bina ile ilgili bir karar verilsin, biz de neticeyi bilelim dedi.

'DUVARDARDA DEĞİŞİK İŞARETLER VAR'

Durumdan rahatsız olduğunu anlatan mahalleli Zeki Biner de Bu binalar başımıza bela oldu. Çocuklarımız bu bölgeden gidip gelemiyor. Saat 21.00 olduğunda herkes evine çekiliyor. Uyuşturucu madde kullanımına dair her şey var burada. Gece baktığımda pencerelerde ışıklar görüyoruz. Bizlere taş fırlatıyorlar, elimizden bir şey gelmiyor. Mahalle halkı olarak perişanız. Binanın her tarafında ateş yakılıyor. Sarhoş ve yasaklı madde etkisi altında olanlar, yoldan geçenlere laf atıyor. Bütün duvarlarda değişik değişik işaretler var. Bu binanın bir an önce ya tamamlanması ya da yıkılması gerekiyor. Satanist ayinleri yapılıyor olabilir. Geceleri garip garip sesler çıkarıyorlar. Korkumuzdan gideceğimiz yere 2 kilometre uzaklıktan ulaşıyoruz. Polisler, her gün burada duramaz. Ben de birçok kez şikayette bulundum diye konuştu.

