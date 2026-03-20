Kepez'deki Yangında Kundaklama İhtimali Üzerine İnceleme

KUNDAKLAMA İHTİMALİNE İNCELEME

Antalya'nın Kepez ilçesinde Suriyeli 5'i çocuk 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı konteyner içerisinde ve etrafında jandarmaya ait yangın tespiti köpeği eşliğinde kundaklama ihtimaline karşın inceleme yapıldı. Yanan evin önünde çocuklara ait oyuncak ve ayakkabılar ile anneye ait bazı eşyaların alevlerin etkisiyle eridiği, bazı yiyeceklerin de küle döndüğü görüldü. Öte yandan hayatını kaybedenlerden Mahmud Ahmed'in üzüm yerken çekilen bir görüntüsü de ortaya çıktı.