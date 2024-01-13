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Kepez'te müstakil evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı - Son Dakika
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Kepez'te müstakil evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı

Kepez ilçesinde bulunan müstakil evde çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma işlemlerini sürdürürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

13.01.2024 - 16:04,
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Yangın, saat 14.15 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6501 Sokak üzerinde yer alan müstakil evde meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini gören ev sakinleri kendilerini dışarıya atarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla yangın yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği müstakil eve müdahale etti. Ekipler yangını yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla söndürdü. Ev içerisinde eşyaların tamamen küle döndüğü yangında can kaybı yaşanmazken büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri soğutma işlemlerinin yanı sıra duman tahliyesine devam ederken, yangının çıkışıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kepez\'te müstakil evde çıkan yangın büyük hasara yol açtı
Kaynak: DHA
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