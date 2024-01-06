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Kepez'te Otobüs Durağına Çarparak 2 Kişinin Ölümüne Yol Açan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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Kepez'te Otobüs Durağına Çarparak 2 Kişinin Ölümüne Yol Açan Sürücü Yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde otomobiliyle otobüs durağına çarparak 2 kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 17 yaşındaki sürücü yakalandı. Sürücünün kaçtığı kazanın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı ve otomobili kullandığı öne sürülen M.A. gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazeleri Aksaray'a götürülmek üzere teslim alındı.

Kepez\'te Otobüs Durağına Çarparak 2 Kişinin Ölümüne Yol Açan Sürücü Yakalandı
06.01.2024 - 13:06,
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Antalya'nın Kepez ilçesinde kullandığı otomobille otobüs durağına çarparak iki kişinin ölümüne, bir kişinin yaralanmasına yol açtığı iddia edilen 17 yaşındaki sürücü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde kullandığı otomobille durağa çarparak Fatma (65) ve Hüseyin Keser (66) çiftinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olan, kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobili kullandığı öne sürülen 17 yaşındaki M.A. gözaltına alındı.

M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Keser çiftinin cenazelerinin, Antalya Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Aksaray'a götürüldüğü öğrenildi.

Hüsnü Karakaş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde dün 07 BCL 913 plakalı otomobil, "durak" tabelası asılı direğe ve burada bekleyenlere çarpmış, Fatma ve eşi Hüseyin Keser kaza yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye götürülmüştü. Otomobil sürücüsü ile yanındaki kişinin kaza sonrası yaya olarak kaçtıkları ileri sürülmüştü. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kepez'te Otobüs Durağına Çarparak 2 Kişinin Ölümüne Yol Açan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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