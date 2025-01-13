Kerala'da Cinsel İstismar Skandalı: 28 Gözaltı - Son Dakika
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Kerala'da Cinsel İstismar Skandalı: 28 Gözaltı

18 yaşındaki bir kız 64 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı, 28 şüpheli gözaltına alındı.

13.01.2025 14:17
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Hindistan'ın Kerala eyaletinde 18 yaşındaki genç kızın, 13 yaşından beri 64 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı ihbarı üzerine 28 şüpheli gözaltına alındı.

Hindistan basınındaki haberlere göre, Kerala'da yaşayan genç kız, ailesinin evini ziyaret eden sosyal hizmetler ekibindeki psikiyatriste 13 yaşından bu yana cinsel istismara uğradığını anlattı.

Ekip, genç kızın, 5 yıldır 64 kişinin cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasına ilişkin Çocuk Refahı Komitesini (CWC) bilgilendirdi.

Olayın ihbar edilmesinin ardından polis yetkililerinin BBC'ye yaptıkları açıklamada, iddianın soruşturulması amacıyla 25 kişilik ekip kurulduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında 28 kişinin gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, cinsel istismarla suçlanan 17 ila 47 yaşlarındaki şüphelilerin, genç kızın yakın çevresinden olduğu ifade edildi.

Açıklamada, genç kızın, 13 yaşından bu yana 3 kez "toplu tecavüze" uğradığı ve ailesinin olaylara ilişkin bilgisinin bulunmadığı öne sürüldü.

Öte yandan, genç kızın CWC bünyesindeki sığınmaevine yerleştirildiği bildirildi.

Diğer olaylar

Hindistan'da cinsel istismar ve tecavüz vakaları, ülkede zaman zaman protesto ediliyor.

Uttarakhand eyaletinde çalıştığı hastaneden evine dönerken 30 Temmuz 2024'te kaybolan hemşirenin cansız bedeni, 9 gün sonra bulunmuş, otopside tecavüze uğradığı belirlenmişti.

Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 31 yaşındaki kadın doktor, 8 Ağustos 2024'te dinlenme odası olmadığı için seminerlerin yapıldığı odada uyumuştu. Ertesi sabah meslektaşları, kadının cansız bedenini yarı çıplak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ağır yara izleriyle bulmuştu.

Bunun üzerine Kalküta'nın 100 noktasında gösteriler düzenlenmiş, Yeni Delhi, Haydarabad, Mumbai ve Pune gibi şehirlerde de olay protesto edilmişti.

Öte yandan, Hindistan Ulusal Suç Kayıt Bürosunun verilerine göre, 2022'de günde ortalama 86 vaka olmak üzere 31 bin 516 tecavüz vakası bildirilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hindistan, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerala'da Cinsel İstismar Skandalı: 28 Gözaltı - Son Dakika

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