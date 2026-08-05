Kerala'daki Sel Felaketi: 26 Ölü - Son Dakika
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Kerala'daki Sel Felaketi: 26 Ölü

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Kerala'da şiddetli yağışlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi, 4 kişi kayıp.

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya çıktı.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, günlerdir etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle eyaletin birçok bölgesinde sel meydana geldi.

Sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 26'ya yükselirken, kaybolan 4 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Şiddetli yağış ve sellerden etkilenen 18 binden fazla kişi, eyalet genelinde kurulan 400'den fazla geçici barınma merkezine yerleştirildi.

Kerala Eyalet Başbakanı V. D. Satheesan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle 27 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) ise 5-11 Ağustos'ta ülkenin farklı bölgelerinde şiddetli yağışların etkisini sürdüreceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Doğal Afetler, Uluslararası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerala'daki Sel Felaketi: 26 Ölü - Son Dakika

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