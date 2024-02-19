Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun Başrolünde Olduğu 'Eflatun' Filminden İlk Fragman Yayınlandı - Son Dakika
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Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun Başrolünde Olduğu 'Eflatun' Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu\'nun Başrolünde Olduğu \'Eflatun\' Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Eflatun' filmi, 22 Mart'ta vizyona girecek. Cüneyt Karakuş'un yönettiği film, görme engelli bir kadın ile sesine aşık olduğu adamın hikayesini anlatıyor. Melisa Akman, Nazan Diper, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Semiha Bezek'in de rol aldığı film, sosyal medyada yayınlanan afişiyle dikkat çekiyor. Dram türündeki filmin konusu ise beş yaşındayken görme yetisini kaybeden Eflatun'un, babasından kalma saat tamircisinde çalışırken sarı bir şemsiye emanet eden bir adamın sesine aşık olmasıdır.

19.02.2024 12:31  Güncelleme: 12:34
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Başrollerini Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı "Eflatun" filmi, 22 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Cüneyt Karakuş'un üstlendiği film, görme engelli bir kadın ile sesine aşık olduğu adamın hikayesini konu alıyor.

Melisa Akman, Nazan Diper, Yıldız Kültür, Erman Okay, Haydar Köyel, Nagihan Gürkan ve Semiha Bezek'in de rol aldığı filmin afişi de sosyal medyada yayınlandı.

Dram türündeki filmin konusu özetle şöyle:

"Eflatun, beş yaşındayken görme yetisini kaybeder. Gerçek ile hayalin birleştiği noktada bir yaşam kuran Eflatun, babasından kalma saat tamircisinde çalışır. Yağmurlu bir günde kendisine sarı bir şemsiye emanet edip giden bir adamın sesine aşık olur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun Başrolünde Olduğu 'Eflatun' Filminden İlk Fragman Yayınlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun Başrolünde Olduğu 'Eflatun' Filminden İlk Fragman Yayınlandı - Son Dakika
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