Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızına kötü haber! Ölümlü kazada bilirkişi raporu çıktı - Son Dakika
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Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızına kötü haber! Ölümlü kazada bilirkişi raporu çıktı

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Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir, bir trafik kazasında 17 yaşındaki bir gencin ölümüne neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğu belirtildi.

07.08.2024 13:32
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17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne sebebiyet veren Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Kınık, yüzde 100 kusurlu bulundu.

Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan olayda, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe'de Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl yaralanmıştı.

1 GÜN GÖZALTINDA KALDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Ölümlü olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğunun kayıtlara geçtiği öğrenildi.

İDDİANAMENİN GİRİŞ İLE SONUÇ BÖLÜMÜ ARASINDA FARK

Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Ancak görüntülere ve bilirkişi belirlemelerine karşın, iddianamenin giriş bölümünde şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracı ile Kavacık Mahallesi'nde seyir halindeyken Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim'in, kullandığı FSM Caddesi üzerinde Rüzgarlıbahçe istikametine seyir halinde olan 34 HUT 980 plakalı motosikletin şüphelinin kullandığı araca çarpması sonucu devrilerek yerde sürüklendiği ve sürüklenirken yaya olarak kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a çarptığı anlatıldı.

Sonuç bölümünde ise "Şüphelinin olay tarihinde sevk ve idaresinde bulunan aracı ile müşteki Yavuz Selim'in motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği" ifadesi yer aldı.

Eski Kızılay Başkanı Kınık\'ın kızına kötü haber! Ölümlü kazada bilirkişi raporu çıktı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eski Kızılay Başkanı Kınık'ın kızına kötü haber! Ölümlü kazada bilirkişi raporu çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Serkan Basar: EEEE Suçlu nerede 100-100 kusurluysa ?? 89 1 Yanıtla
  • Deutschland: Adalet.... herkes için geçerlidir 71 0 Yanıtla
  • Ozel Atasoy: Kizi amerikaya gelmis ya. 51 0 Yanıtla
  • Alex De Souza: En son California ya yerleşti diye haber çıkmıştı. Eee hani ABD den isteyecekler mi? Yoksa Türkiye de Adalet, bir kadın ismi olarak kalmaya devam mı edecek? 49 0 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: birkaç ünite kan satar olur biter 48 0 Yanıtla
  • Çengelköylü: BODOSLAMA AKAN TRAFİĞE GİRİYOR CEZASI AZ BİLE 45 0 Yanıtla
  • yaşar null: Hiç bi şey olmaz..olan ölene oldu.. 26 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz: üzülmedim. 22 0 Yanıtla
  • Köylü Dayı: kazanın olduğu gün aynı habere yorum yaptım ABD ye gider orda ev arsa bakmaya bahanesiyle diye geçmiş olsun 17 0 Yanıtla
  • kuzeyli baba: resmen cinayet işledi yolda giden motora vurdu gencecik çocuk öldü ailesine en az 25 milyon tl kan parası ödemesi lazım ki davayı ceksinler 8 3 Yanıtla
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