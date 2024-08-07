Eski Kızılay Başkanı Kınık\'ın kızına kötü haber! Ölümlü kazada bilirkişi raporu çıktı

Güncel

Bir yandan çocukları bir yandan evlatlarını saldırgan köpekten korumaya çalıştı

Sıcak havadan dolayı araçlar bu hale geldi

Biden\'ı çileden çıkaran telefon! Haniye suikastının ardından her şeyi itiraf etmişler

Prof. Dr. Oytun Erbaş\'tan Z kuşağı ile ilgili çarpıcı yorum!

17 yaşındaki Batın Barlasçeki'nin ölümüne sebebiyet veren Kızılay'ın eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda Kınık, yüzde 100 kusurlu bulundu.

Güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan olayda, Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe'de Baki Sokak'tan Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ne çıkmaya çalışan Fatıma Zehra Kınık Demir otomobiliyle Yavuz Selim Öztürk'ün kullandığı motosiklete çarpmıştı.

Olayda motosikletin arkasında oturan 17 yaşındaki Batın Barlasçeki yaşamını yitirmiş, motosikleti kullanan Yavuz Selim Öztürk ile kaldırımda sürüklenmeye devam eden motosikletin çarptığı Muammer Kızıl yaralanmıştı.

1 GÜN GÖZALTINDA KALDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Ölümlü olaydan sonra gözaltına alınan Fatıma Zehra Kınık Demir bir günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, hazırlanan bilirkişi raporunda, ana yola çıkarken diğer araçların geçişini beklemeden çıktığı için kazaya neden olduğu ve yüzde 100 kusurlu bulunduğunun kayıtlara geçtiği öğrenildi.

İDDİANAMENİN GİRİŞ İLE SONUÇ BÖLÜMÜ ARASINDA FARK

Kızılay eski Başkanı Kerem Kınık'ın kızı Fatıma Zehra Kınık Demir hakkında 1 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olduğu trafik kazasıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca "Taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Ancak görüntülere ve bilirkişi belirlemelerine karşın, iddianamenin giriş bölümünde şüpheli Fatıma Zehra Kınık Demir'in kullandığı 34 FKJ 390 plakalı aracı ile Kavacık Mahallesi'nde seyir halindeyken Baki Sokak'tan FSM Caddesi'ne çıktığı esnada, müşteki Yavuz Selim'in, kullandığı FSM Caddesi üzerinde Rüzgarlıbahçe istikametine seyir halinde olan 34 HUT 980 plakalı motosikletin şüphelinin kullandığı araca çarpması sonucu devrilerek yerde sürüklendiği ve sürüklenirken yaya olarak kaldırımda yürüyen müşteki Muammer Kızıl'a çarptığı anlatıldı.

Sonuç bölümünde ise "Şüphelinin olay tarihinde sevk ve idaresinde bulunan aracı ile müşteki Yavuz Selim'in motosikletine çarparak taksirli eylemi sonucu Batın Barlasçeki'nin ölümüne ve Muammer Kızıl ile Yavuz Selim Öztürk'ün de yaralanmasına sebebiyet verdiği" ifadesi yer aldı.