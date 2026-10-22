Kerim Rota, JP Morgan Menkul Değerler\'in faaliyet izninin iptal ettirildiğini söyledi

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - YENİ Parti Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi ve eski bankacı Kerim Rota, ABD'li finans devi J.P. Morgan'ın Türkiye'deki aracı kurumu J.P. Morgan Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyet izninin iptal ettirdiğini, bu şirketin yaklaşık 10 yıldır faaliyette bulunmadığını ve "tabela"dan ibaret olduğunu vurguladı. Rota, J.P. Morgan'ın Türkiye'deki şubesinin bankacılık faaliyetlerine devam edeceğini kaydetti.

Kerim Rota, ANKA Haber Ajansı'nın sorusu üzerine yaptığı açıklamada, ABD'li finans devi J.P. Morgan'ın Türkiye'deki aracı kurumu J.P. Morgan Menkul Değerler AŞ'nin sermaye piyasası faaliyet izninin iptal ettirdiğini, bu şirketin yaklaşık 10 yıldır faaliyette bulunmadığını ve "tabela"dan ibaret olduğunu söyledi. Bu kararın fon skandalıyla bir ilgisinin olmadığını anlatan Rota, J.P. Morgan'ın Türkiye'deki şubesinin bankacılık faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

"Fon vurgunundan doğrudan ve dolaylı 1,5 milyon kişinin kişisel servetinin eridiğini ve bu kayıpların telafisinin de mümkün olmadığını" vurgulayan Rota, "Fon vurgununda henüz dip görülmedi. Bu süreç bir süre daha adli boyutuyla da devam edebilir" dedi.

Bank of America bünyesindeki Merrill Lynch International'ın (MLI) adli operasyonlardan kısa süre önce Borsa İstanbul'daki milyarlarca liralık pozisyonlarını kapattığı ve bu işlemlerden yaklaşık 8 milyar TL net kazanç sağladığı iddiasına ilişkin de Rota, "Bu konuya temkinli yaklaşmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Bank of America, kendi portföyüyle ilgili mi işlem yaptı yoksa müşteri emirlerini mi yerine getirdi. Bunun ortaya çıkması gerekir. Bu ortaya çıkmadan ve gerekli açıklama yapılmadan bir değerlendirmede bulunmak mümkün değil" dedi.

"Fon vurgunundan doğrudan ve dolaylı 1,5 milyon kişinin kişisel servetinin eridiğini, bu kayıpların telafisinin de mümkün olmadığını" vurgulayan Rota, "Fon vurgununda henüz dip görülmedi. Bu süreç bir süre daha adli boyutuyla da devam edebilir" dedi.

Kerim Rota, ekim ayında tüketici güven endeksinin keskin biçimde düştüğünü hatırlatarak, "bunun gerisinde fon vurgunu ve bu sürecin yattığını" ifade etti.