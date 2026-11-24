Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih ez-Zeydi'nin, Irak genelindeki petrol kaçakçılığı soruşturması kapsamında Kerkük'teki bazı üst düzey güvenlik yetkililerini görevden aldığı bildirildi.

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah en-Numan, basına yaptığı açıklamada, Başbakan Zeydi'nin petrol kaçakçılığı soruşturması kapsamında gerçekleştirdiği görevden almalarla ilgili bilgi verdi.

Ulusal egemenliğin bölünmez olduğuna ve ülkenin doğal kaynaklarının korunmasının devlet açısından hayati önem taşıdığına dikkat çeken Numan, petrol kaçakçılığının tüm biçimleriyle önlenmesi amacıyla çeşitli kurum ve güvenlik birimlerinde görev değişiklikleri ve disiplin işlemleri yapılmasına karar verildiğini belirtti.

Kerkük Operasyonlar Komutanı Maad Bedday ed-Darraci ile Kerkük Polis Müdürü Fettah Mahmud el-Hafaci'nin petrol ürünleri kaçakçılığı dosyasını takip etmedikleri gerekçesiyle görevlerinden alındığını aktaran Numan, 1. Enerji Polisi Tugay Komutanlığında da çok sayıda üst düzey ismin görevlerine son verildiğini kaydetti.

Numan, Kerkük Ulusal Güvenlik Müdürü Vatık et-Tai ile Ulusal İstihbarat Müdürü Halit Fevzi'ye kınama cezası verildiğini dile getirerek, Kuzey Petrol Şirketi Genel Müdürü Faysal Hammadi Ramadan ve yardımcılarının, soruşturma tamamlanıncaya kadar görevlerinden uzaklaştırıldığını ve şirketin eski genel müdürünün de soruşturmaya sevk edilmesinin istendiğini kaydetti.

Kerkük'te Petrol Ürünleri Dağıtım Genel Şirketi'ne bağlı Denetim Şubesi Müdürünün de görevden alındığına dikkat çeken Numan, Kuzey Petrol Şirketi ile (el-Mihver el-Fıddi) adlı şirket ve diğer firmalar arasında yapılan petrol ürünleri satış sözleşmelerinin incelenmesi ve sevk edilen miktarların denetlenmesinin istendiğini sözlerine ekledi.