Kerkük TDBB Üyeliği İle Gelişiyor

Irak'ın Kerkük kentinde yaşayan halk, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) resmi üyesi olmasının belediyecilik alanında kentin gelişmesine katkı sağlayacağına??????? inanıyor.

Emlak sektöründe yatırımları bulunan iş insanı Abdulkadir Şahin Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'ün ilk kez böylesi bir uluslararası belediyeler birliğine üye olmasının önemli olduğunu söyledi.

Özellikle son 20 yılda Irak'ta yaşanan savaşlar ve terör saldırıları nedeniyle diğer alanlarda olduğu gibi belediyecilikte de Kerkük'ün çok geride kaldığını belirten Bayraktar, bu adımı "Kerkük belediyeciliğinde büyük bir adım" olarak değerlendirdi.

"Bu adımlarla kentin daha da gelişeceğine inanıyorum"

"Artık istikrarlı bir Kerkük var. Bu adımlarla kentin daha da gelişeceğine inanıyorum. Bir iş insanı olarak belediyemizin gelişmesi için her türlü katkı sağlamaya hazırım." diyen Bayraktar, belediyecilikte Kerkük'ün Irak'ın birincisi olmasını temenni etti.

Kerkük'ün her alanda gelişmesi için sadece belediyecilikte değil tüm alanlarda bu tür uluslararası birliklere üye olmasını isteyen Bayraktar, yabancı yatırımcıları Kerkük'e davet etti.

Kerkük, Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmalı

Emlak sektöründe satış müdürü ve yatırım danışmanı olan Mustafa Cafer ise "Irak ve Kerkük, her yönde Türkiye'nin kalkınma tecrübelerinden faydalanmalı. Bu anlaşma çok iyi değerlendirilmeli." diye konuştu.

Kerkük'ün en çok yeşile ve yaşam alanlarına ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Cafer, Türkiye'nin tüm kentlerinde bu alanlara ne kadar önem verildiğini çok iyi bildiklerini, bu yüzden de bu yöndeki tecrübelerin Kerkük'e aktarılmasını istedi.

Kerkük'ün TDBB gibi uluslararası bir platforma üye olmasının tüm Kerküklüler için büyük bir kazanım olduğunu vurgulayan Cafer, tüm dünya ülkeleri gibi gelişme ve ilerlemenin Irak'ın da hakkı olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'deki yeşil alanları Kerkük'te de görmek istiyoruz"

Araştırmacı ve gazeteci Ali Malallah ise Türkiye'deki yeşil alanları Kerkük'te de görmek istediğini söyledi.

Kerkük'ün pek çok belediye projelerine ihtiyacı olduğunu kaydeden Malallah, Irak'ın ekonomik anlamda zor bir süreçten geçtiğini ancak ülkenin gelişmesinin önünde hiçbir engelin bulunmadığını ifade etti.

Kerkük'te yaşayan Haşim Kasapoğlu ise kentin imarı, kalkınması ve güzelleşmesi için böyle bir adıma ihtiyaç duyulduğunu ve bu adımın TDBB ile atılmasının çok faydalı olduğunu söyledi.

Kerkük'ün değişmesi ve gelişmesinin zamanı geldiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Artık farklı, yeşil ve güzel bir Kerkük görmek istiyoruz." diye konuştu.

Irak'ta Türkmen nüfusun en yoğun olduğu kentlerden biri olan Kerkük, 31 Temmuz'da Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) üyeliğine resmen kabul edilmişti.