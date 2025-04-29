Kerkük'te 1. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali - Son Dakika
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Kerkük'te 1. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali

Kerkük\'te 1. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali

Kerkük'te Türkmen kültürünü tanıtmak amacıyla 1. Türk Dünyası Film Festivali düzenlendi.

29.04.2025 12:01
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Irak'ın Kerkük kentinde, Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Türkmen Kardeşlik Ocağı tarafından "1. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali" etkinliği düzenlendi.

Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı'nda gerçekleştirilen festivale, Türkmen yetkililer, tiyatro sanatçıları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Festivalin organizatörü Mehmet Haşim Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak'ta köklü kültürel tarihe sahip Türkmenlerin kültür ve sanat anlamında bu tür uluslararası festivallere ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Son yıllarda Kerkük'te çeşitli tiyatro ve dizi projelerin gerçekleştiğini aktaran Salihi, bu adımı Türkmen kültürü ve Kerkük için başarılı olarak değerlendirdi.

Artık Türkmen tiyatro, dizi ve filmlerin yerel ve lokal bazdan çıkması gerektiğine vurgu yapan Salihi, Türkmen sanatını dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Türkmen kültür ve sanatının ilerlemesi için desteğe ihtiyaçlarını olduğunu ifade eden Salihi, Türkmenlerin de dünyadaki diğer mağdur milletler gibi sıkıntılarını, sorunlarını ve maruz kaldıkları haksızlıkları sanat ve filmler aracılığıyla dünyaya anlatması gerektiğini vurguladı.

"Türkmenler artık sanatlarıyla kendilerini Türk dünyası ve dünyaya tanıtmalı"

Festivalin Genel Sanat Yönetmeni Yavuz Vacit Osman da Türkmenlerin artık sanatlarıyla kendilerini Türk dünyası ve dünyaya tanıtması gerektiğini söyledi.

Kerkük'te, Türk Dünyası Uluslararası Fiilm Festivali'nin ekibinde yer almaktan gurur duyduğunu paylaşan Osman, Türkmenlerin özellikle genç kuşağın sanat alanında büyük ilgi duyduğuna dikkati çekerek, bu potansiyelin çok iyi değerlendirilmesini istedi.

Osman, tecrübelerini Türkmen gençleriyle paylaşmak için yurt dışından Kerkük'e kesin dönüş yaptığını da ifade etti.

Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı Gassan Bayatlı ise Kerkük'te ilk kez uluslararası bir festivalin icra edilmesinin gurur verici olduğunu dile getirdi.

Bayatlı, tür festivallerin Kerkük başta olmak üzere Irak'ta Türkmenlerin yoğunlukla yaşadıkları her yerde gerçekleştirilmesini istedi.

Kerkük'te 23-25 Nisan tarihleri arasında planlanan ve daha sonra 28 Nisan'a kadar uzatılan "1. Uluslararası Türk Dünyası Film Festivali"nde Irak, Türkiye ve Almanya'dan filmlere yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kerkük'te 1. Türk Dünyası Uluslararası Film Festivali - Son Dakika

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