Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik İHA saldırısı düzenlendi.
Saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Kerkük'te İHA Saldırısı: 4 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
