Kerkük'te İHA Saldırısı: 4 Ölü, 12 Yaralı

10.03.2026 05:53
Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına düzenlenen İHA saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Kerkük kentinde Haşdi Şabi karargahına, insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Haşdi Şabi karargahına yönelik İHA saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

