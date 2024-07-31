Kerkük'te Siyasi Anlaşmazlık Nedeniyle Vali Seçilemiyor - Son Dakika
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Kerkük'te Siyasi Anlaşmazlık Nedeniyle Vali Seçilemiyor

Irak'ın Kerkük kentinde devam eden siyasi anlaşmazlık nedeniyle 7 aydan bu yana vali seçilemiyor. Türkmenler, valinin Türkmenler, Araplar ve Kürtler arasında dönüşümlü olarak seçilmesini önerirken, sadece Kürdistan Yurtseverler Birliği bu fikri reddetti. Siyasi gruplar arasında anlaşma sağlanamaması nedeniyle Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani tarafından taraflara 30 gün süre verildi, ancak hala bir çözüm bulunamadı. Kerkük'te yapılan yerel seçimlerde Kürtler 7, Araplar 6, Türkmenler 2 ve Hristiyanlar 1 sandalye kazandı.

31.07.2024 22:37
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- Siyasi anlaşmazlık nedeniyle Kerkük'te vali seçilemiyor

KERKÜK - Irak'ın Kerkük kentinde devam eden siyasi anlaşmazlık nedeniyle 7 aydan bu yana vali seçilemiyor.

Irak'ın Kerkük kentinde 7 aydan bu yana siyasi anlaşmazlık nedeniyle vali ve meclis başkanı seçilemiyor. Türkmenler, valinin Türkmenler, Araplar ve Kürtler arasında dönüşümlü olarak seçilmesini önerirken, sadece Kürdistan Yurtseverler Birliği bu fikri reddetti.

Türkmen İl Meclisi Üyesi Ahmet Ramzi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin kentteki siyasi gruplarla bir araya geldiğini belirterek, toplantıların ardından taraflara 30 gün süre verildiğini ancak hala anlaşmaya varılmadığını aktardı.

Siyasi grupların görüşmelere devam ettiğini ifade eden Ramzi, es-Sudani tarafından verilen sürenin 10 gün sonra dolacağını aktararak, es-Sudani'nin tarafların anlaşması halinde dönüşümlü valilik fikrini desteklediğini belirtti.

Kerküklü Mueyyet Kassap ise valilik görevinde Türkmenlerin de hakkı olduğunu ifade ederek, Arapların ve Kürtlerin 2003'ten bu yana valilik görevini yürüttüklerini aktardı.

Kerkük'te önde gelen Arap yetkililerden Azzam El-Hamdani, Arapların il meclisinde çoğunlukta olduğunu, valilik görevinin hakları olduğunu ifade ederek, dönüşümlü valilik fikrinin yönetimde zorluklara neden olacağını savundu.

Siyasi analist Ali Malalla, kentteki genel görüşün ortak bir idare olduğunu aktararak, Kerkük'ü hiçbir siyasi tarafın tek başına yönetmemesi gerektiğini vurguladı.

Kerkük'te 18 yıldan sonra yerel seçimler geçtiğimiz sene 18 Aralık'ta yapılmıştı. Seçim sonuçlarına göre, Kerkük İl Meclisi'nde Kürtler 7, Araplar 6, Türkmenler 2 ve Hristiyanlar ise 1 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: İHA

Kerkük, Irak, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kerkük'te Siyasi Anlaşmazlık Nedeniyle Vali Seçilemiyor - Son Dakika

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