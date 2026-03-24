Kerkük\'te Türkçe Eğitimi İkinci Yılında

24.03.2026 11:03
Kerkük'te Türk Eğitim-Sen işbirliğiyle 210 Türkmen öğrenciye çevrim içi C1 düzeyinde Türkçe eğitimi veriliyor.

Türk Eğitim-Sen ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi işbirliğiyle Irak'ın Kerkük kentinde Türkçe öğretimi ve eğitimcilik programları düzenlendi. Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliğinin lojistik desteğiyle gerçekleştirilen program kapsamında, 210 Türkmen öğrenci C1 düzeyinde Türkçe eğitimi alıyor.

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Murat İmadettin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük'te ikincisi düzenlenen eğitim programına 210 Türkmen öğrencinin katıldığını belirtti.

C1 düzeyindeki Türkçe eğitiminin ilkinin geçen yıl gerçekleştirildiğini aktaran İmadettin, bu yılki programın tamamen çevrim içi yapıldığını belirtti.

Eğitime katılan öğrencilerin büyük bölümünün Kerkük'te Türkçe eğitim veren okullarda öğrenim gördüğünü ifade eden İmadettin, programın özellikle Türkiye'de lisans eğitimi almak isteyenler için önemli avantaj sağladığını dile getirdi.

İmadettin, bu eğitim sayesinde Türkiye'de üniversite kazanan öğrencilerin bir yıllık Türkçe hazırlık eğitimi almak zorunda kalmayacaklarını ve doğrudan fakültelerine başlayabileceklerini ifade etti.

Eğitimin ücretsiz olduğunu vurgulayan İmadettin, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin de programdan faydalandığını, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifika verileceğini aktardı.

Türkmen gençlerden programa yoğun ilgi

Türkmeneli Öğrenci ve Gençler Birliği Başkanı Danışmanı Ahmed Dennen, eğitime Türkmen gençlerinin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Dennen, yakın zamanda A1 düzeyinde yeni kursların da düzenleneceğini belirterek, Musul, Telafer, Erbil, Diyala ve Kerkük'ten çok sayıda gencin programa katıldığını ifade etti.

Türk Eğitim-Sen'e ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine katkılarından dolayı teşekkür eden Dennen, söz konusu dil kursunun Türkiye'de eğitim hakkı kazanan öğrenciler için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Denden, eğitim sürecinin sonuna gelindiğini ve sınav aşamasına geçildiğini de sözlerine ekledi.

Programa katılan lise öğrencisi Muhammed Sarraf ise eğitimden büyük fayda gördüğünü belirterek, haftada 4 gün ders aldıklarını ve eğitmenlerden çok memnun olduklarını dile getirdi.

Bir diğer öğrenci Zeynep Ali de programa katılma amacının Türkçesini geliştirmek olduğunu ifade ederek, derslerden oldukça memnun kaldığını söyledi. Lise son sınıf öğrencisi olduğunu belirten Ali, üniversite eğitimi için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına (YTB) başvurduğunu aktardı.

Kaynak: AA

