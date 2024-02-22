Irak\'ın Kerkük kentinde uzlaşı koalisyonu kurulacak

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Irak'ın Kerkük kentinde tüm kesimlerin yönetimde yer alacağı bir "uzlaşı koalisyon idaresinin" kurulacağı ve idarenin geçici olarak Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin denetiminde olacağı bildirildi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük İl Meclisi seçimlerini kazanan siyasi parti başkanları ve temsilcilerinin Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Kerkük İl Meclisi seçimlerinin üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen yerel idarenin kurulmaması nedeniyle yapılan toplantıda, tüm kesimlerin yer alacağı bir uzlaşı koalisyonun kurulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Kerkük yerel idaresinde tüm tarafların katıldığı bir modelin uygulanmasını en çok isteyen ve yıllar önce bunu önerenlerin Türkmenler olduğuna vurgu yapılan açıklamada, herhangi bir kesimin idarenin dışında kalması durumunda, yönetimin eksik kalacağının altı çizildi.

Toplantıda, tüm kesimlerin birlikte yaşadığı ve "küçük Irak" olarak nitelendirilen Kerkük'te ortak çıkarlar, ortak yaşam bilincinin korunması ve Irak anayasasının toplumun garantörü olması konusunda uzlaşı sağlandı.

Kerkük'te 18 yıl sonra yapılan yerel seçimler

Federal yönetime sahip Irak'ta, IKBY şehirleri hariç ülke genelinde 10 yıl, Kerkük'te ise 18 yıl sonra halk 18 Aralık 2023'te yerel seçimler için sandık başına gitmişti.

Yerel seçimlerin 28 Aralık'ta açıklanan sonuçlarına göre, Kerkük'teki seçimlerde Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) en yüksek oyla (5 sandalye) birinci sırada yer alırken Araplar ikinci ve Birleşik Irak Türkmenleri Listesi de 2 meclis üyesiyle üçüncülüğü elde etmişti.

Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) 2 sandalyeyle dördüncü sırada yer alırken Kerkük'te Arapların toplam sandalye sayısı 6 olmuş, Hristiyanlara ait "Babiliyyuni" seçim listesi de kotadan 1 sandalye elde etmişti.