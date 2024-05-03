Kerkük Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kerkük Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Kerkük Uluslararası Maarif Okulu\'nda mezuniyet töreni düzenlendi

Türkiye Maarif Vakfı'nın Irak'ın Kerkük kentinde faaliyet gösteren Kerkük Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende ilkokul öğrencilerine diplomaları takdim edildi. Okul müdürü Asım Asaroğlu, mezun olan öğrencilerin ayrıca Irak İlkokul bitirme sınavlarına da katılacaklarını belirtti. Maarif Okulu'nun amacının iyi ve erdemli insanlar yetiştirmek olduğunu vurgulayan Asaroğlu, TMV olarak Kerkük'te ortaokul ve lise kademesinde de okullar açacaklarını söyledi. Mezun öğrenciler, törenin heyecanını ve mutluluğunu paylaştılar.

03.05.2024 23:59
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Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Irak'ın Kerkük kentinde faaliyet gösteren Kerkük Uluslararası Maarif Okulu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Törende eğitimlerini tamamlayan ilkokul öğrencilerine diplomaları takdim edildi.

Maarif Kerkük Okulları Müdürü Asım Asaroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük Maarif Okulu'nun altı yıllık ilkokul dönemini bitirip ortaokula geçen ilk mezunlarını verdiğini söyledi.

Bugün ilk mezuniyet törenini gerçekleştirdiklerini belirten Asaroğlu, mezun olan öğrencilerin ayrıca Irak İlkokul bitirme sınavlarına da katılacaklarını dile getirdi.

Öğrencilerinin çok çalıştığını, öğretmenlerinin çok gayret ettiğini ve ailelerinin de çok heyecanlı olduğunu anlatan Asaroğlu, tüm öğrencilerine başarılar diledi.

"Amaç İyi ve erdemli insanlar yetiştirmek"

Asaroğlu, TMV okullarının eğitim politikası doğrultusunda çocuklara üst düzey akademik eğitim verilmesinin yanı sıra erdemli ve iyi birer insan olarak yetişmelerini amaçladıklarını dile getirdi.

Bu amaç doğrultuda çocukların iyi bir doktor, mühendis ve her hangi bir meslek sahibi olmalarının öncelikli amaç olduğuna dikkat çeken Asaroğlu, ancak çocukların erdemli ve iyi insan olmalarının her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

TMV olarak dünyada 52 ülkede iyi insan yetiştirmeye gayret ettiklerini aktaran Asaroğlu, Kerkük'te ortaokul ve lise kademesinde de okullar açıp öğrenci almaya başlayacaklarını kaydetti.

Öğrencilerin mezuniyet heyecanı

Mezun olan öğrencilerden Sümbül Metin, heyecanlı ve güzel bir mezuniyet töreni yaşadıklarını ve bu güzel günü hiç bir zaman unutmayacağını söyledi.

Okulda iyi bir insan, iyi bir arkadaş olmayı öğrendiğini belirten Metin, okulunu ve öğretmenlerini çok sevdiğini dile getirdi.

Bir diğer mezun Yahya Ali de 6 yıllık ilkokul eğitiminin ardından arkadaşlarıyla birlikte mezuniyet heyecanını paylaşmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Mezun öğrencilerden Ülfet Hüseyin de arkadaşlarıyla birlikte mezuniyet keplerini havaya fırlatmanın mutluluk verici olduğunu belirtti. Okulda hem iyi bir eğitim aldıklarını hem de çok eğlenceli zamanlar geçirdiklerini anlatan Hüseyin, öğretmenlerine minnettar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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