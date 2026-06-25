Keşan Belediye Başkanı Özcan, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Keşan Belediye Başkanı Özcan, AK Parti'ye katıldı

Keşan Belediye Başkanı Özcan, AK Parti\'ye katıldı
25.06.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından rozet takılarak partiye katıldığını, bu katılımın Keşan ve ülke için hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın AK Parti'ye katılımının hayırlı olmasını diledi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, Özcan'a, AK Parti rozetinin, 180. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldığını belirtti.

Keşan için yeni bir hizmet döneminin başladığını dile getiren İba, şunları kaydetti:

"Keşan Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Özcan, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılan rozetle büyük AK Parti ailemize resmen katıldı. Kendisine aramıza hoş geldiniz diyor, bu önemli katılımın Keşan'ımıza, Edirne'mize, partimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bizim siyasetimizin özü eser, hizmet ve gönül kazanma anlayışıdır.

Edirne'mizin her ilçesine aynı samimiyetle, aynı gayretle ve aynı sorumlulukla hizmet götürmek için çalışıyoruz. Keşan'ımızın taleplerini biliyor, hemşehrilerimizin beklentilerine karşılık verecek adımları kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bugün atılan bu adımın, Keşan için güçlü bir hizmet birlikteliğine vesile olacağına inanıyorum. Keşan için, Edirne için, Türkiye Yüzyılı için durmadan çalışacağız. Birliğimiz daim, yolumuz açık olsun."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Özcan, Belgin İba, AK Parti, Edirne, Güncel, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan Belediye Başkanı Özcan, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
11:42
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:49:25. #7.13#
SON DAKİKA: Keşan Belediye Başkanı Özcan, AK Parti'ye katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.