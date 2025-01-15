Keşan\'da 3 Gün Süresince Araç Park Ücreti Alınmayacak

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KEŞAN'DA ARAÇ PARKLARINDAN 3 GÜN ÜCRET ALINMAYACAK

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün, yarın ve cuma günü kapalı otoparklar hariç araçlardan park ücreti alınmayacak. Keşan Belediyesi Kent Hizmetleri A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve araçlarını güvenli bir şekilde park edebilmeleri için bugün, yarın ve cuma günü park yerlerinden ücret alınmayacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışının etkili olduğu şu günlerde vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü önlemi alıyoruz. Şehir içindeki parkomatlı otoparklarımızın 3 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olması, özellikle bu zorlu hava koşullarında önemli bir destek sağlayacaktır. Keşan Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),