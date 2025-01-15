Keşan'da 3 Gün Süresince Araç Park Ücreti Alınmayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Keşan'da 3 Gün Süresince Araç Park Ücreti Alınmayacak

Keşan\'da 3 Gün Süresince Araç Park Ücreti Alınmayacak

Kar yağışı nedeniyle Keşan'daki parkomatlı otoparklarda üç gün boyunca araçlardan park ücreti alınmayacak. Keşan Belediyesi, olumsuz hava koşullarında sürücülerin mağdur olmaması için bu kararı aldıklarını açıkladı.

15.01.2025 15:26  Güncelleme: 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KEŞAN'DA ARAÇ PARKLARINDAN 3 GÜN ÜCRET ALINMAYACAK

Edirne'nin Keşan ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün, yarın ve cuma günü kapalı otoparklar hariç araçlardan park ücreti alınmayacak. Keşan Belediyesi Kent Hizmetleri A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve araçlarını güvenli bir şekilde park edebilmeleri için bugün, yarın ve cuma günü park yerlerinden ücret alınmayacağı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yoğun kar yağışının etkili olduğu şu günlerde vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü önlemi alıyoruz. Şehir içindeki parkomatlı otoparklarımızın 3 gün boyunca ücretsiz hizmet verecek olması, özellikle bu zorlu hava koşullarında önemli bir destek sağlayacaktır. Keşan Belediyesi olarak halkımızın yanında olmaya ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne),

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Keşan, Keşan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Keşan'da 3 Gün Süresince Araç Park Ücreti Alınmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:59:06. #1.13#
SON DAKİKA: Keşan'da 3 Gün Süresince Araç Park Ücreti Alınmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.