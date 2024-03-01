Keşan'da aranma kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Evreşe Caddesi'nde durumundan şüphelendiği B.D'yi durdurdu.
Şüphelinin UYAP sorgusunda Keşan Ağır Ceza Mahkemesince "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranması olduğu belirlendi.
B.D, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Evden hırsızlık iddiası
Keşan'da bir evden ziynet eşyası çalındığı iddia edildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğüne müracaat eden G.D, Yeni Mahalle Dr. Ali İhsan Çuhacı Caddesindeki evinden altın ve yüzüklerin çalındığını iddia etti.
G.D, şikayetçi olurken, polis ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sınavına kamera ile girmeye çalıştığı iddiasıyla 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
Keşan'da motorlu taşıt sürücü kursiyerleri sınavına kamera ve internet sağlayıcı ile girmeye çalıştığı iddia edilen iki şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen sınava katılmak isteyen 2 şüpheli, polis ekiplerince üst aramasına tabi tutuldu.
Bir şüphelinin üzerinde internet sağlayıcı ve kamera, diğer şüphelinin üzerinde ise internet sağlayıcı ele geçirildi.
Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Kesinleşmiş hapis cezası olan şüpheli yakalandı
Keşan'da 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği B.A'nın UYAP sorgulamasını gerçekleştirdi.
Ekipler, şüphelinin "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydının olduğunu belirledi.
Şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin adından Edirne Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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