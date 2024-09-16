Keşan'da Banklar Yenileniyor

Keşan'da cadde ve sokaklardaki banklar yenileniyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zaman içinde eskiyen ve kırılan oturma alanlarında tamir çalışması başlatıldı.
Belediye ekipleri, kent genelindeki sorunlu bankları tespit ederek tamirini gerçekleştiriyor.
Müftü Aksu'dan Milli Eğitim Müdürü Yılmaz'a ziyaret
Edirne Müftüsü Ercan Aksu, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Aksu, yeni görevinde Yılmaz'a başarı diledi.
Yılmaz da Aksu'ya teşekkür etti.
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