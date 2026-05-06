Keşan\'da Bıçaklı Kavga: Kadın Yaralandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde E.G. (42) isimli kadın, tartıştığı E.İ. (38) adlı kadını bıçakla ağır yaraladı. Polis, olayın ardından kaçan E.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'ndeki Mehmet Gemici Cennet Bahçesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu öne sürülen E.G. ile E.İ. karşılaşınca tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında E.G., cebinden çıkarttığı bıçakla E.İ.'yi karnından ve sağ bacağından yaralayıp, yaya olarak kaçtı. E.İ. kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.İ., ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, E.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.