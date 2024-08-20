Keşan\'da çıkan anız yangını ormana sıçradı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyünde çıkan anız yangını ormana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Mecidiye köyündeki Babadere mevkisinde, saat 18.00 sıralarında çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Alevlere, yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da, söndürme çalışmalarını takip ederek, yetkililerden bilgi aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.