Keşan'da çıkan yangında 35 büyükbaş hayvan öldü - Son Dakika
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Keşan'da çıkan yangında 35 büyükbaş hayvan öldü

Keşan\'da çıkan yangında 35 büyükbaş hayvan öldü

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde bulunan Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz'a ait çiftlikte çıkan yangında, ahırda bulunan saman balyaları tutuşarak 35 büyükbaş hayvanın ölümüne neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

15.07.2024 19:50
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EDİRNE'de Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz'a ait Suluca köyündeki çiftlikte bulunan ahırda saman balyalarının tutuşması sonucu çıkan yangında 35 büyükbaş hayvan öldü.

Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Suluca köyündeki Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ve ailesine ait hayvan çiftliğindeki ahırda çıktı. Büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangında saman balyaları tutuştu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çiftlik çalışanları ve köylüler de tankerle ve iş makineleriyle yangına müdahale ederken, içerideki büyükbaş hayvanları dışarı çıkartmaya çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 35 büyükbaş hayvan ölürken, çok sayıda saman balyası ve ahır kullanılamaz hale geldi. Bir kısmı yaralanan 35 hayvan ise kurtarıldı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

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