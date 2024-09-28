Keşan'da Çocuklar için Yoga Etkinliği - Son Dakika
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Keşan'da Çocuklar için Yoga Etkinliği

Keşan\'da Çocuklar için Yoga Etkinliği

Keşan Kent Müzesi'nde 6-12 yaş çocuklara yönelik yoga etkinliği düzenlendi, çocuklar mutlu ayrıldı.

28.09.2024 17:01
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EDİRNE'nin Keşan ilçesi Kent Müzesi bahçesinde 6-12 yaş çocuklara yönelik 'Müzede yoga' etkinliği düzenlendi.

Keşan Kent Müzesi bahçesinde sonbahar faaliyetleri kapsamında 6-12 yaş çocukların katılımıyla ücretsiz olarak 'Müzede yoga' yapıldı. Etkinlikte, çocuk yoga eğitmeni Duygu Ar, katılımcılara müze bahçesinde yoga yaptırdı. Aileler de çocuklarını ilgiyle izleyip, o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Yaklaşık 1 saat süren ve 25 çocuğun katıldığı etkinlikte, temel yoga hareketleri ve nefes egzersizleri yaptırıldı.Keşan Kent Müzesi Koordinatörü, Arkeolog Aslı Avcı, "Keşan Kent Müzesi, yaşayan müze olma adımlarını çok hızlı atıyor. Proje sürecinde de sonrasında da çocuklarımız ve gençlerimizle etkinliklerimiz devam ediyor. Sonbaharın son güneşli günlerini bahçemizde değerlendiriyoruz. Yoga herkes için çok önemli ve son zamanlarda oldukça gündemde. Çocukların bu yaşlarda bu tür eğitimleri almaları bizler için de önemli. Onlar mutlu, bizler de mutluyuz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

'ÇOCUKLARIN RUHSAL VE BEDENSEL GELİŞİMİ ADINA YOGA ÇOK FAYDALI'

Çocuk yoga eğitmeni Duygu Ar ise güzel havayı fırsat bilip, çocuk yogasını deneyimlediklerini ifade ederek, "Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimi adına yoga çok faydalı. Tüm çocuklar yogayı deneyimlemeli. Çocuklar, genelde çok eğleniyorlar. Çünkü sadece belirli fiziksel hareketlerden ibaret değil. Çalışmalarımızın içerisinde oyunlar da var. O yüzden çocuklar hem rahatlamış hem de mutlu olarak ayrılıyorlar. Aileleriyle de paylaşıyorlar. Bu nedenle de çok güzel geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.Yoga yapan çocuklar da fiziksel olarak rahatladıklarını belirterek, etkinlikten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Keşan'da Çocuklar için Yoga Etkinliği - Son Dakika

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