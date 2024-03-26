Keşan\'da çuvallara konulmuş köpek yavruları kurtarıldı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde, Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği'nin (KE-HAYKO) Canevi Barınağı yakınlarına ağzı bağlı çuvallar içinde bırakılan 14 köpek yavrusu kurtarıldı.

Çuvalların için konulan köpek yavruları barınağın yakınlarına terk edildi.

Durumu fark eden hayvanseverler çuvalları açarak yavru köpekleri çıkardı. Su ve mama verilen 14 köpek yavrusu barınakta bakılmaya başlandı.

Barınak ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, AA muhabirine, köpek yavrularının çuvalların içinde ölüme terk edildiğini söyledi.

Olaya tepki gösteren Cebeci, hayvanlara yönelik şiddet olaylarının son bulması temennisinde bulundu.

Barınağa gelen bir hayvanseverin dikkati sayesinde köpeklerin kurtarıldığını belirten Cebeci, şunları kaydetti:

"4 çuvalın içinde 14 yavru barınağın arka tarafında çalılık alana bırakılmış. Bir vatandaşımızın dikkati ve çalışanlarımızın gayretiyle yavrular çuvalların içerisinden kurtarıldı. Köpeklere hemen mama ve su verildi, korumaya aldık. Mübarek ramazan ayında böyle bir vicdansızlığı kabul etmiyoruz. Köpekleri üst üste koyup çuvallara doldurmuşlar, böyle bir şey olamaz. Barınağa getirseler biz zaten bakımlarını yaparız. Köpek yavrularının ölmesine izin vermeyiz. Kurtarılan yavruların durumu iyi. Bunu kim yaptıysa şikayetçi olduk, umarım en kısa zamanda yakalanırlar."